Cagliari-Milan: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Cagliari-Milan: streaming e diretta, Sky o DAZN?

Cagliari-Milan Streaming | Sarà Cagliari-Milan ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A. Le due compagini viaggiano su due binari diversi, i rossoblù vogliono continuare il sogno Europa, mentre il Milan vorrebbe riacciuffare la corsa che porta alla stessa, ma con una complicata situazione di classifica. La sfida tra Cagliari e Milan andrà in scena sabato 11 gennaio alle ore 15.00.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Veronica Baldaccini e Peppe Di Stefano

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky a che su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING