Bella partita alla Sardegna Arena, alla fine sono i rossoneri a vincere grazie alle reti di Leao e Zlatan Ibrahimovic, entrambe nel secondo tempo.

Cagliari-Milan, il risultato è di 2-0

Il primo sussulto è di marca rossonera ed arriva al 17′ grazie al tiro di Theo Hernandez, che calcia con violenza in porta ma trova il portiere attento sul primo palo. Al 30′ Ibrahimovic sfiora il primo gol nella sua nuova esperienza con la maglia del Milan smarcandosi sul secondo palo e colpendo di testa a scavalcare Olsen, il connazionale tuttavia è attento e con un riflesso devia sul palo. Passano pochi minuti ed è Leao ad avere una buona opportunità ma il portoghese manca lo specchio della porta da pochi passi. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 37′, con Donnarumma che sbaglia in uscita e per poco non viene punito da Nandez, ma riesce a recuperare in extremis sul pallonetto dell’uruguayano.

Il secondo tempo si apre con il gol di Leao. Servito da Castillejo al centro dell’area, il portoghese controlla e calcia verso la porta, trovando la deviazione fortunata di un avversario che permette al pallone di scavalcare Olsen in maniera beffarda. Raddoppia Ibra, al minuto 65, con una splendida girata di sinistro, trovando così il primo gol in Serie A nella nuova avventura con la maglia del Milan. Nel finale arriva anche la seconda rete dello svedese, ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Il tabellino di Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (69′ Cerri). All. Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64′ Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (90′ Rebic). All. Pioli

Gol: 46′ Leao, 64′ Ibrahimovic

Ammoniti: Cigarini (C), Nandez (C), Pellegrini (C), Bennacer (M)