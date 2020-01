Pioli dopo Cagliari-Milan: “Sempre pensato Ibra fosse pronto. Paquetà in panchina? Ho fatto delle scelte”

Pioli dopo Cagliari-Milan

Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Cagliari. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Oggi abbiamo messo in campo una prestazione diverse rispetto alle ultime. Chiaro che Zlatan ci da delle opzioni importanti, vittoria meritata contro una avversario difficile in un campo difficile. Abbiamo bisogno di giocatori vicino ad Ibra, come ad esempio Leao o Castillejo, ma sono situazioni che abbiamo appena cominciato a provare. La squadra ha dimostrato voglia di giocare e soffrire. Ci aspetta un girone di ritorno importante. Ibra sta intervenendo nel modo giusto, si è imposto in maniera giusta ed intelligente. Ero convinto fosse pronto dalla prima telefonata. E’ un campione con tanto orgoglio e determinazione. Credo che la sua presenza serva al gruppo, avere un riferimento così è importante. Cosa ti piacerebbe vedere in più? Mi piace che la squadra abbia varie soluzioni, bisognerà giocare un calcio un po più diretto. L’efficacia a volte ci è mancata. Leao e Ibra nuova coppia? Ci sono caratteristiche per cui possono giocare insieme, chiaro che poi servono equilibrio e sacrificio. Ibra e Piatek insieme? Credo di si, Piatek è più prima punta, ma dipende da varie situazioni e dalla partita. Paquetà? Sta lavorando bene, ho fatto delle scelte diverse per avere una squadra equilibrata. Non c’entra niente il mercato“