Cagliari-Milan, Maran a Sky: “La sconfitta con la Lazio ci ha segnati”

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan, la quarta di fila per i rossoblu.

Maran a Sky nel postpartita di Cagliari-Milan

Dalla sconfitta in extremis contro la Lazio, i sardi non hanno più conquistato un punto. Oggi è arrivata un altro risultato negativo contro il Milan, anche se il calendario non ha aiutato. Si può parlare di crisi adesso in casa rossoblu, ma il mister non fa drammi: “Abbiamo concesso un gol troppo facilmente nel secondo tempo, dopo quell’episodio non siamo stati bravi a ritrovare il nostro ritmo. Siamo in un momento negativo, ma stiamo concedendo troppo, questo condiziona le gare, al di là dell’impegno, al di là di quello che vogliamo fare. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare nulla. Evidente come la partita con la Lazio abbia lasciato delle scorie, stavamo portando a casa l’ennesima vittoria, quei 6 minuti stanno condizionando, ma dobbiamo togliercela dalla testa. Abbiamo qualche insicurezza in più, che qualche volta ti fa anche calare l’attenzione, guardiamo alla classifica, ce la siamo guadagnati sul campo, ma in questo momento non ne siamo all’altezza”.