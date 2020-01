Cagliari-Milan, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic sì o no? Come riportato da Fantacalcio.it, nell’attacco rossonero salgono le possibilità di vedere Ibrahimovic in campo dall’inizio, verso la panchina Piatek. Pioli cambia modulo e passa al 4-4-2, con lui Leao.

A centrocampo cerca conferma per Krunic dopo la gara di domenica scorsa contro la Sampdoria. Il titolare potrebbe essere Kessiè ma l’ivoriano ha avuto qualche problema in allenamneto.

In questo caso ci sarà una nuova esclusione per Paquetà e Kessiè. In difesa sulla destra Calabria resta in pole su Conti. Pioli conferma poi l’undici che è sceso in campo contro la Sampdoria con pochi dubbi in difesa. Musacchio sarà ancora titolare con Romagnoli ed Hernandez. Bennacer è ormai il play di questo Milan. Fuori anche Bonaventura e Calhanoglu largo a sinistra. Suso, contestato ormai da tutti, perde il posto

Al centro della difesa dei sardi torna Pisacane, scontato il turno di stop. Sulla fascia sinistra aperto il ballottaggio tra Pellegrini-Lykogiannis. Maran deve scendere ma entrambi stanno facendo benissimo. Sulla destra rischia di mancare Cacciatore per un affaticamento. In regia Cigarini, coadiuvato da Nandez e Rog. Trequartista Nainggolan pronto ad innescare le punte Joao Pedro e Simeone.

Cagliari-Milan: le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Cigarini, Rog, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao.