Krunic prima di Cagliari-Milan: “Ibra ha alzato il livello. Consapevoli della nostra forza”

Krunic prima di Cagliari-Milan

Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Sicuramente Ibra è un campione, alza il livello dell’allenamento, ha aiutato finora tanto la squadra, penso che aiuterà ancora di più la squadra. Origini comuni con lui? Suo padre è bosniaco come me, parla la mia lingua, mi ha chiesto molte cose della Bosnia, mi ha chiesto della Nazionale, gli ho spiegato come vanno le cose. Siamo un po’ diversi noi bosniaci dal resto dell’Europa, abbiamo un modo di pensare diverso, credo abbia aiutato anche lui come me nella nostra carriera. Cagliari? Partita molto difficile, molto importante, veniamo da 3 risultati non buoni, speravamo tanto di vincere l’ultima partita, siamo delusi ma consapevoli della nostra forza e qualità.”