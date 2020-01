Ibrahimovic dopo Cagliari-Milan: “Il mister pensa alla mia età, ma non è un problema. Rinnovo? Dovrei vincere il campionato”

Ibrahimovic dopo Cagliari-Milan

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sempre lo stesso sapore fare gol con questa maglia? Per un attaccante è importante stare davanti la porta, ho sbagliato qualche pallone ma mi serve giocare per tornare in forma. Ogni gol che faccio faccio la celebrazione di Dio, così mi sento vivo. Mi sento bene, il mister pensa alla mia età, ma non ci sono problemi. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti, è andata bene. Tutta la settimana abbiamo lavorato, e il risultato è arrivato. E’ già arrivata la stagione? Speriamo di continuare così, quando lavori ti torna tutto. Rinnovo? Devo vincere il campionato, ma mi sa che è difficile”