Cagliari-Milan 0-2: esordio al gol per un Ibra scatenato! (HIGHLIGHTS VIDEO)

Molte emozioni e gol nella sintesi video di Cagliari–Milan: Leao e Ibrahimovic firmano il ritorno al successo dei rossoneri.

Serie A, la sintesi video di Cagliari-Milan

La prima gara di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto è sul difficile campo di Cagliari, che al momento sopravanza i rossoneri in classifica. Hernandez impegna Olsen dalla distanza, Ibra quasi lo batte trovando una deviazione sul palo, infine Leao non inquadra la porta quando ormai il portiere è battuto. Dall’altro lato del campo si segnala un errore di Donnarumma, che per poco non si trasforma in una rete subito dopo il pallonetto del centrocampista uruguayano. Sblocca la gara Leao, in apertura del secondo tempo, con un tiro deviato che non lascia scampo ad Olsen, raddoppia Ibrahimovic al 64′, trovando il primo gol da quando è tornato al Milan.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DELLA GARA