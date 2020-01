Giulini prima di Cagliari-Milan: “C’è voglia di riscatto. Nandez e Nainggolan? Vogliamo tenerli”

Giulini prima di Cagliari-Milan

Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“C’è voglia di riscatto, abbiamo un po spento la luce dopo il gol all’ultimo contro la Lazio. Vogliamo fare bene in questa prima partita in casa nell’anno del centenario. E’ una squadra matura e che sa quello che vuole, in questo momento non ha bisogno di motivazioni. Orgoglio della maglia per il centenario? E’ stato un grandissimo lavoro da parte di tutto il team. Mercato? Nandez e Nainggolan stanno facendo molto bene e stanno rispettando le aspettative. Radja è un leader, così anche Nandez e gli altri colpi estivi. Vogliamo tenere questi giocatori, sperando ci facciano fare altri punti”.