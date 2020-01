Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Ibrahimovic

Sta per cominciare Cagliari–Milan, primo anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Primi del fischio d’inizio, diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

Scontro d’alta classifica, o quasi. Se non ci si aspettava un Milan così in basso in classifica, è altrettanto sorprendente vedere gli uomini di Maran al 6° posto, con 29 punti. Per sfruttare al meglio il fattora casalingo il mister si affiderà al tandem Joao Pedro-Simeone, supportatu da Nainggolan. La notizia però è vedere Ibrahimovic in campo dal primo minuto: panchina iniziale per Piatek.

Cagliari (4-3-1-2) probabili: 90 Olsen, 24 Faragò, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Pellegrini, 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog, 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 99 Simeone

Milan (4-4-2) probabili: 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao.