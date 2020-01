Napoli-Barcellona, Suarez salta la Champions

Napoli-Barcellona Suarez | L’attaccante del Barcellona e dell’Uruguay Luis Suarez sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo, due giorni dopo il problema accusato dal bomber uruguagio nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa per 3-2 contro l’Atletico Madrid.

Notizie Napoli, il bomber salta la Champions League

Il Barcellona non ha specificato per quanto tempo resterà senza il suo secondo miglior marcatore dopo Lionel Messi, con Suarez che ha segnato 14 gol finora in questa stagione. Suarez rischia di dover saltare anche il doppio confronto di Champions League contro il Napoli. Ricordiamo che nel match nel quale Suarez si è infortunato L’Atletico Madrid ha supera per 3-2 il Barcellona al ‘King Abdullah Sports City’ di Gedda (Arabia Saudita) e ha conquistato la finale della Supercoppa di Spagna. Tutto si è deciso nel secondo tempo con Koke che apre le marcature al 46′, poi il Barcellona con Messi al 51′ e Griezmann al 62 ribalta il match ma l’Atletico Madrid reagisce, raggiunge il pari su rigore con Morata all’81 e con Correa a quattro minuti dal termine firma la rete vittoria. L’Atletico affronterà domenica 12 gennaio alle 19 il Real Madrid che ieri ha superato per 3-1 il Valencia.