Inter-Atalanta, Gasperini a DAZN

Inter-Atalanta Gasperini | Al termine del match di San Siro finito sul pareggio per 1-1, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Atalanta, le parole del tecnico

“Bene tutta la gara, nel secondo tempo abbiamo dominato. Non era facile attutire l’Inter, i nostri difensori sono stati bravissimi nell’accorciare e anticipare gli spazi loro. E’ stata questa la chiave della partita, poi sono venuti fuori anche Ilicic e il ‘papu’ e da lì le cose sono migliorate. Zapata? Per noi è fondamentale, dobbiamo recuperarlo dopo questi mesi d’assenza. Tutto sommato questa sera, per essere la prima partita, vi dico che va bene così. Questo è il nostro modo di giocare, sarebbe troppo comodo pensare di avere l’uomo in più per difendere, ma noi giochiamo così. Ci prendiamo rischi, ma fa parte del gioco. Difficilmente ho visto l’Inter subire come stasera. I rigori? E’ incredibile, in questi tre anni e mezzo abbiamo sbagliato una quantità enorme di rigori. Penso che sia stato più bravo Handanovic in questa circostanza, peccato, perché avremmo ottenuto dei tre punti meritati. Rigore non dato a Toloi? Ormai la partita è finita, però sono brutte queste cose. Con immagini così questi errori non dovrebbero esserci”.