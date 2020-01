Brutte notizie per Gattuso, peraltro già paventate nei giorni scorsi: il Napoli dovrà affrontare la delicata trasferta di Roma contro la Lazio senza la sua spina dorsale, visto che mancheranno Meret, Koulibaly e Mertens.

Notizie Napoli, 3 assenti contro la Lazio

Non ce l’ha fatta a recuperare il portiere friulano: ieri si era fermato in allenamento, oggi non figura tra i convocati per la sfida contro i biancocelesti. Così come il folletto belga, ancora alle prese coi problemi all’adduttore che in questo momento lo trattengono in Belgio. Ma la vera notizia sta nell’assenza di Koulibaly, che fino all’ultimo si era provato a recuperare: oggi soltanto lavoro in palestra, non ce l’ha fatta neanche lui. Plausibilmente quindi, considerando la preventivata assenza di Maksimovic, e con l’inserimento di Ospina, ad affrontare la Lazio ci penseranno gli stessi uomini scesi in campo lunedì scorso contro l’Inter. Sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj, con Di Lorenzo (occhio alla sorpresa Luperto) e Manolas centrali; centrocampo a 3 formato da Fabian, Allan e Zielinski, mentre in attacco andranno Insigne, Milik e Callejon.

I convocati di Gattuso

Dopo la conferenza di oggi di mister Gattuso qualcosa avevamo già intuito, adesso è arrivata al conferma. Al posto di Meret è stato convocato il portiere classe 2002 Antonio Daniele, che avrà la maglia numero 15. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico calabrese contro la Lazio: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.