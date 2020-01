Torino-Genoa: gli highlights video della partita dell’Olimpico

La sintesi e le emozioni del match

Torino Genoa Highlights | Sono stati decisivi i calci di rigore per capire chi sarebbe passato al turno successivo nel primo ottavo di finale di Coppa Italia. Allo stadio Grande Torino, infatti, i granata di Mazzarri e il Genoa di Nicola hanno chiuso sull’1-1 dopo 120 minuti di gioco. I gol. Nel primo tempo, con vantaggio dei rossoblu con Favilli al 14′ e pareggio di De Silvestri al 23′. Nella serie dei rigori vince il Torino che non sbaglia nessuno dei cinque tiri mentre nel Genoa Radovanovic si fa ipnotizzare da Sirigu. Torino-Genoa è il match che da il via agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Un vero e proprio antipasto visto che il resto delle partite si disputerà la prossima settimana, da martedì 14 a giovedì 16 gennaio. La gara secca attrae e crea stimoli, nasconde trappole, fa tremare le grandi e crea suggestione. Peccato che il calendario costringa le squadre a giocare ad orari improbabili due sfide tra cui quella del Grande Torino sono previste alle 21.15 e nel pomeriggio di giorni feriali che finiscono per disincentivare anche gli spettatori più appassionati.

