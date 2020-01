Torino-Genoa, 6-4 (1-1 al 120′): Qualificazione decisa ai calci di rigori

Torino-Genoa, Risultato e tabellino LIVE

Torino Genoa Risultato | Al termine dei 90 minuti regolamentari, e dei 30 dei supplementari, Torino e Genoa sono sull’1-1 all’Olimpico nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rossoblù in vantaggio con Favilli al 14′, pareggio di De Silvestri al 23′. Diventano cosi decisivi i calci di rigori. Nella serie vince il Torino che non sbaglia nessuno dei cinque tiri mentre nel Genoa Radovanovic si fa ipnotizzare da Sirigu. Al turno successivo passano i granata che ora aspettano la vincitrice tra Milan e Spal. Torino-Genoa è il match che da il via agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Un vero e proprio antipasto visto che il resto delle partite si disputerà la prossima settimana, da martedì 14 a giovedì 16 gennaio. La gara secca attrae e crea stimoli, nasconde trappole, fa tremare le grandi e crea suggestione. Peccato che il calendario costringa le squadre a giocare ad orari improbabili due sfide tra cui quella del Grande Torino sono previste alle 21.15 e nel pomeriggio di giorni feriali che finiscono per disincentivare anche gli spettatori più appassionati.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino del match

Reti: pt. 14′ Favilli (G), 22′ De Silvestri (T)

Rigori: Belotti rete 2-1, Destro rete 2-2, Millico rete 3-2, Favilli rete 3-3, Rincon rete 4-3, Cassata rete 4-4, Aina rete 5-4, Radovanovic parato 5-4, Berenguer rete 6-4

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Djidji, Bonifazi (pts. 12′ Nkoulou); De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza (pts. 1′ Millico), Belotti. Non entrati: Ujkani, Rosati, Izzo, Singo, Aina, Adopo, Rincon. Allenatore: Mazzarri

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata (st. 8′ El Yamiq), Romero; Ghiglione, Schone, Behrami (st. 19′ Radovanovic), Cassata, Barreca; Agudelo (st. 25′ Destro), Favilli. Non entrati. Perin, Marchetti, Criscito, Sanabria, Gumus, Biraschi, Pandev, Sturaro, Ankersen. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Romero, Meité, El Yamiq, Aina, Radovanovic

Espulsi: Meité