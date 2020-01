Oroscopo del giorno 11 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo del giorno, Paolo Fox 11 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Quelli che hanno voglia di vincere una sfida, che in qualche modo vogliono affrontare persone, al momento sono favorite grazie ad una Luna molto interessante. In questo weekend non abbiamo ancora le soluzioni che si presenteranno a fine Aprile, ma si può dire che il peggio è passato! Le idee sono più chiare. L’unico tormento potrebbe riguardare quelli che vogliono sposarsi, convivere: forse bisogna mettere in chiaro una situazione d’amore rimasta in sospeso. Credo proprio che non sia tu ad essere poco chiaro, ma sono le persone e le soluzioni attorno a te a risultare piuttosto vaghe!

Toro. Sono giornate che io definisco ‘di test’, in cui se c’è qualcosa che non va viene fuori. Quindi, in questo weekend, in amore e nei rapporti con i parenti ci sono tensioni. Penso che non ci sarà modo di tenerle a bada perché sono 48 ore che logorano, che portano nervosismo, in cui tu stesso potresti sollevare piccoli problemi e farli sentire in maniera piuttosto determinata. Di norma siete dolci e comprensivi, ma quando vi arrabbiate siete capaci di essere molto duri nelle vostre argomentazioni!

Gemelli. Voglio invitare tutti quelli un po’ troppo soli che hanno voglia di emozionarsi a guardarsi attorno! Si perché questo è un periodo importante: abbiamo Luna e Venere favorevoli, e questo indica emozioni, ricordi e relazioni di un certo tipo. La prossima settimana sarà importante recuperare a livello lavorativo: non avendo più Giove in opposizione, si può pensare che entro primavera arrivino le risposte che cerchi. Favoriti anche gli studenti in generale tutti quelli che hanno in mente grandi progetti!

Cancro. Spesso siete attratti da persone molto speciali: le donne sono attratti dagli uomini fantasiosi e ricchi di creatività, ma nel tempo questi uomini potrebbero rivelarsi anche poco costruttivi. Gli uomini, invece, amano la donna forte, ma nel tempo si lamentano perché questa capacità di azione può sembrare anche una sorta di estrema determinazione, e quindi nel tempo questo amore può sembrare privato dalla libertà. In questo fine settimana hai bisogno di credere di più negli altri, di vivere le relazioni in maniera più serena. Andiamo incontro ad un periodo importante: chi ha due storie in ballo dovrà fare una scelta a febbraio!

Leone. Serve un’attenzione particolare per tutte le coppie che hanno vissuto una piccola o grande crisi: queste sono giornate test, come le chiamo io, ovvero giornate in cui puoi constatare se un rapporto vale o no. Se la tua storia è forte non ci saranno grandi tensioni, se la tua è una storia debole o che ha già vissuto una crisi alla fine dell’anno scorso, è probabili che in questo weekend voli qualche parola di troppo. In questi giorni sembri un po’ insoddisfatto o lontano dal partner.

Vergine. Ci sono ritardi che infastidiscono e che riguardano in particolare chi aspettava una risposta di lavoro, a chi si è sentito messo da parte, a chi tra lunedì e mercoledì ha vissuto una crisi. Quando sorridi e sembra che non ti accada nulla, in realtà senti dentro di te agitarsi qualcosa. Ecco perché spesso risenti di fastidi allo stomaco e all’intestino, perché è a furia di mandar giù rospi, qualcosa si sente a livello inferiore. Non somatizzare problemi di carattere psicologico, vivi un fine settimana tranquillo!

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sabato e domenica manifesterai l’esigenza di stare sereno! Mi auguro che tu non debba lavorare troppo, che tu non debba fare tante cose, che tu possa ritagliarti un minimo di serenità. Perché tutta l’agitazione maturata nel corso di questa settimana può farti dire e pensare cose sbagliate! E’ vero che nel lavoro stai facendo troppo oppure che sei sempre tu il salvatore di tutti! Ma a fronte di cosa? I soldi contano, certo, ma al momento stai cercando qualcosa di più!

Scorpione. Venere e Luna dissonanti: pare proprio che tu sia un po’ agitato, potresti anche arrabbiarti con una persona che è contro di te, che magari non riesce a darti tutto quello che tu desideri. Ma ad onor del vero bisogna anche dire che i tuoi desideri cambiano di giorno in giorno: a volte vorresti una grande stabilità In amore, poi però si è presentata una persona con le carte giuste per darti tranquillità. E qui penso che chi si è separato: per quanto riguarda le coppie di lunga data, le divergenze riguardano il lavoro di uno dei due. In generale questo weekend sarà bene non affaticarsi.

Sagittario. Come avevo annunciato qualche giorno fa, sabato e domenica sarebbero le giornate migliori per l’amore, per divagarsi, per fare cose divertenti, per esplorare! Il fatto di avere Venere favorevole significa relazionarsi agli altri in maniera diretta. E questo Marte nel segno significa coraggio, ambizione e determinazione per andare avanti. Sabato, domenica, due giornate sì!

Capricorno. Spesso sei inattaccabile perché ha una grande energia, perché sai di valere, perché puoi restare anche da solo senza avere problemi. Vivi la solitudine senza stress; anzi, puoi anche stare sempre in mezzo alla gente o vivere in una famiglia numero, ma attorno a te ci deve essere sempre uno spazio personale d’azione e di riflessione profonda. Sabato e domenica sono giornate che invitano ad essere più complici: Giove e Saturno nel segno portano una grande conquista entro poche settimane.

Acquario. Assieme a Scorpione, Toro e Leone, sei tra i segni che hanno più esigenze d’amore! E’ forse anche più sentimenti di rivalsa da rivendicare, da esprimere. Sono 48 ore un po’ pesanti, non nascondo che c’è un po’ di elettricità nell’aria e qualche preoccupazione di troppo. Se la tua è una coppia forte, nessun problema, altrimenti doppia prudenza, specialmente nei rapporti tra segni che ti ho citato. Arrabbiarti per te è un attimo! In questi giorni sai quello che desideri e sei diventato anche molto sincero ed esigente. All’inizio del 2019 eri più diplomatico, ora invece dici proprio quello che pensi!

Pesci. Nel 2019 i liberi professionisti hanno notato un calo nell’attività, ma anche un grande recupero nel mese finale (Dicembre); se lavori grazie a situaizoni momentanee, a progetti programmi improvvisi, dovresti avere già registrato un miglioramento ‘propedeutico’ ad un 2020 di forza! Non sottovalutare le tue energie, ma sfruttale! In amore può tornare un sorriso.

