Ultime Milan, Pioli in conferenza: “Ibra dall’inizio? Vediamo. Possibile attacco a 2”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, ultimo impegno del girone d’andata.

Notizie Milan, la conferenza di Pioli

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Sicuramente una settimana importante, dobbiamo riuscire a ritrovare la vittoria. Non posso fare regali a Maran, dando indicazioni su come scenderemo in campo. Leao amico di Zlatan? Se ragiona in questo modo significa che ha capito che dai grandi campioni si può trarre vantaggio. Avere accanto un campione come Zlatan aiuta, se Leao sarà intelligente crescerà più velocemente. Il 4-4-2 è una possibilità, non è l’unica ma è una possibilità. Ibra? Non ha i 90 minuti delle gambe, vedremo se comincerà dall’inizio o a gara in corso, gli ha fatto bene giocare contro la Sampdoria, servirà qualche gara per vederlo per tutta la partita in campo. Feeling con lui? Parliamo di un giocatore che non giocava da un po’ di tempo, chiaro che il rapporto sia continuo, anche per le posizioni in campo, deve essere messo nelle condizioni di rendere al meglio, anche con giocatori che possano aiutarlo il più possibile. Piatek addio? Se potessi spostare la lancetta dell’orologio al 30 gennaio sarei contento, ma noi dobbiamo rimanere concentrati, è troppo importante il nostro momento. Piatek è convocato e disponibile per giocare“.

Mercato Milan, ecco un difensore

Non si sbottona troppo in tema di calciomercato, ma le necessità della squadra sono chiare a lui come a tutti, soprattutto dopo l’addio di Caldara: “Abbiamo fatto delle valutazioni fisiche e tecniche e abbiamo deciso di cederlo. Le tempistiche del mercato di gennaio sono particolari. Ovviamente spero di avere presto un altro difensore“.