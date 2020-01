Tweet on Twitter

Notizie Milan, l’agente di Petagna: “Ha mercato, è pronto per una grande”

Ultime Milan | Giuseppe Riso, agente tra gli altri dell’attaccante Andrea Petagna della SPAL, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“Andrea è sempre un’idea, ha sempre mercato. E’ giovane, segna, farà parte di questo mercato e del prossimo. I giovani come lui sono sempre sul mercato. La SPAL vorrà tenerselo, vorrà salvarsi con lui ma è normale che sia accostato a Milan, Inter, Roma. E’ pronto per una grande, succederà ora o dopo lo vedremo”.

In caso di cessione di Piatek, il Milan potrebbe infatti comprare un altro centravanti. Visto che Stefano Pioli sta sperimentando il passaggio ad un modulo a due punte, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic non basterebbero in organico. L’idea della società è quella di riprendere Andrea Petagna.

Ultime Milan: Piatek in uscita

Sul calciatore, tuttavia, non c’è solo il club rossonero. Cresciuto nelle giovanili proprio del club rossonero, l’ex Atalanta piace anche a Roma e Inter. Il Milan tuttavia potrebbe cedere Krzysztof Piatek in queste settimane di calciomercato invernale. Se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro, la trattativa potrebbe andare in porto. Sul polacco ci sono tante big di Premier, su tutte Tottenham e Aston Villa.