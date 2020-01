Notizie Juventus, Ramsey: “Mi hanno voluto a tutti i costi”

Ultime Juventus | Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“Arsene Wenger è stato un grande allenatore, uno dei migliori. Ha vinto molti trofei con l’Arsenal cambiando la Premier League grazie al suo gioco e al suo modo di pensare. Ti faceva dare il meglio tanto da uscire dalla media. Credeva in te, dava ai giovani giocatori delle opportunità di dimostrare il loro valore. È un grande uomo. Se avevi un problema e se avevi bisogno di qualsiasi cosa, lui era sempre lì, pronto a darti una mano e ad ascoltarti”.

Ultime Juve, parla Ramsey

Il centrocampista ha parlato del suo passaggi alla Juventus e dei motivi della sua scelta:

“All’Arsenal si è creata una situazione strana, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi, si sono sforzati molto per avermi. Sono entusiasta di aver colto questa opportunità e sono contento di poter giocare per questa grande società, di rappresentarla e di dare il mio contributo per provare a vincere molti titoli.