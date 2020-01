Notizie Inter, infortunio Asamoah: ha lasciato il ritiro

Ulitime Inter, Kwadwo Asamoah dovrà saltare anche Inter-Atalanta. Come riportato da Sky Sport il ghanese ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile a bordo della sua vettura, alzando quindi bandiera bianca in vista di domani. Matias Vecino, invece, è rimasto all’interno del centro sportivo nerazzurro ed è quindi da considerare arruolabile per la partita di domani contro l’Atalanta a San Siro.

Asamoah aveva giocato l’ultimo scorcio del test amichevole di ieri ad Appiano.

Per questa ragione l’inter nei prossimi giorni sperava nel rientro del calciatore che invece non sarà a disposizione sabato.

Ultime Inter: Asamoah non rientra, il mercato deve dare una mano a Conte

Il suo nelle prossime settimane sarà un rientro importante anche perchè Antonio Conte è in affanno. Domani il tecnico dovrà fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella. In difesa si rivedrà Godin, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Sensi. Le condizioni del terzino sinistro ex Juventus continuano a preoccupare la dirigenza che ha deciso di intervenire sul mercato. Sulla sinistra, molto probabilmente, arriverà Ashley Young, inglese e capitano del Manchester United. Il difensore sembra abbia già detto di si, la trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi da qui a poco.