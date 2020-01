Napoli, prosegue lo scontro sulle multe per l’ammutinamento: tutti i dettagli

Napoli, scontro sulle multe per l’ammutinamento

Napoli multe ammutinamento | Un fantasma continua ad aleggiare sulla complicata stagione del Napoli e sulla serenità dello spogliatoio. Un fantasma che più passano i giorni e più diventa un problema senza soluzione. Parliamo del fantasma dell’ammutinamento del 5 novembre quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro con la conseguenza dello scatenare la rabbia di Aurelio De Laurentiis e le successive pesanti multe ai giocatori. Come ricorda l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport “le multe richieste dal club ammontano complessivamente a quasi 2,5 milioni ed è stata avviata la procedura degli arbitrati, uno per ognuno dei 24 giocatori”.

Notizie Napoli, sei calciatori contro De Laurentiis

Il Napoli, come riferisce il giornale di Milano, ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci. I giocatori, di contro, hanno nominato diversi altri esperti come arbitri. “Ma è clamorosa l’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli”. Si tratta, nel dettaglio, di Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Questi calciatori hanno chiesto al Tribunale di Napoli la sostituzione di Piacci che, secondo il loro parere, essendo già nominato da De Laurentiis in altre vicende legali perderebbe la sua figura indipendente di super partes. Dunque al di là delle apparenze, e dei convenevoli mostrati sotto Natale, continua la guerra tra calciatori e società le cui conseguenze, dal rendimento, al mettersi contro una procuratore di livello mondiale come Raiola (tra chi ricusa ci sono diversi suoi assistiti), sono inimmaginabili.