Napoli, Gattuso in conferenza stampa: “Non rischio Koulibaly, Dubbio Meret”

Napoli, Gattuso in conferenza stampa

Napoli conferenza stampa Gattuso | Kalidou Koulibaly salta anche la sfida con la Lazio. Lo ha annunciato il tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’Olimpico. “Ha lavorato tre giorni molto bene, ieri per non commettere nessun errore abbiamo fatto una risonanza – ha spiegato – C’è ancora un po’ di edema, non possiamo rischiare. Sappiamo tutti l’importanza di Koulibaly ma non me la sento di schierare giocatori che poi possono star fuori 2-3 mesi. Mi piace tutelare i miei calciatori, in questo momento è meglio non rischiarlo”. L’assenza del difensore si aggiunge a quella di Dries Mertens. “Arriva martedì sera, è in Belgio con il fisioterapista della nazionale – ha proseguito – Arriverà martedì a Napoli”.

Notizie Napoli, il dubbio Meret

Gattuso si è poi soffermato sulla questione portiere. “Abbiamo due portieri validi, anzi anche Karnezis è molto molto bravo. Valutiamo partita dopo partita” ha detto il tecnico a proposito del possibile impiego dal 1′ di Ospina al posto di Meret, che ha commesso un errore contro l’Inter. “Adesso si parla di lui, ha commesso un errore ma è successo anche ad altri, vediamo domani chi gioca – ha proseguito – Ma non c’è nessuna esclusione, siamo una squadra. Meret è il titolare, ma vediamo. E poi non si è allenato per due giorni”.