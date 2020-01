Notizie Milan, Ibrahimovic titolare: Pioli sceglie il 4-4-2 con Kessiè in mezzo

Ultime Milan, come riportato da Sky Sport i rossoneri domani scenderanno in campo con il 4-4-2. A centrocampo potrebbe giocare da titolare Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano dovrebbe accompagnare Bennacer in mezzo al campo anche se qualche guaio fisico accusato oggi in allenamento potrebbe comprometterne l’utilizzo. In attacco sarà titolare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese partirà dal primo minuto.