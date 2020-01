Mercato Juventus, Rugani verso la Sampdoria: la trattativa

Mercato Juventus, Rugani verso la Sampdoria

Mercato Juventus Rugani | Domenica sera, salvo colpi di scena, Daniele Rugani

si appresterà a vivere la ventunesima panchina stagionale in bianconero. Lo riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Per il difensore, nel giro della Nazionale, è arrivato il tempo delle decisioni irrevocabili. La sua carriera, al momento, ha vissuto decisamente al top. A soli 25 anni, Rugani ha già messo in bacheca 9 titoli: 4 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane. Il dato negativo è la partecipazione a queste vittorie. In totale 90 presenze di cui solo 77 da titolare. Troppo poco per coltivare sogni di gloria.

Calciomercato Juventus, i dettagli della trattativa

Dal 2015 ad oggi, prosegue Tuttosport, “Rugani ha sempre oscillato tra la definitiva consacrazione (quale titolare, si intende) e la definitiva cessione”. A tratti schizofrenica la gestione della sua vicenda, tra il rifiuto di accettare offerte importanti a quella di essere costantemente chiuso da mostri sacri del passatto (Chiellini, Bonucci e Barzagli) e del futuro (De Ligt, Demiral e…Romero). Come detto altri sei mesi a guardare i match dalla panchina non sono in programma e l’agente del difensore, Davide Torchia, in questi giorni lo ha ribadito a gran voce. Rugani vuole essere ceduto. Rugani è stato acquistato nel

2015 per 3,5 milioni di euro. Ora, ampiamente ammortato a bilancio, può garantire una plusvalenza di 25 milioni di euro. Questa è la cifra che chiede la Juventus, anche dilazionata, per cederlo. In ballo ci sono piste estere e qualche seria riflessione della Sampdoria. I margini di trattativa e di intesa ci sono. Diventa decisiva la volontà di Rugani di rimettersi in discussione. L’ultimo treno passa ora.