Mercato Inter, Marotta: “Vidal? Lo cerchiamo, dipende da Valverde”

Mercato Inter: Marotta su Vidal

Mercato Inter Marotta Vidal | L’Inter è alla ricerca di rinforzi, e l’obiettivo principale per questo mercato invernale continua ad essere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è voluto a tutti i costi da Conte, e Marotta sta continuando a lavorare per convincere il Barcellona a cederlo. L’ostacolo principale nella trattativa continua ad essere Valverde, tecnico blaugrana che reputa l’ex Juventus di fondamentale importanza per la sua squadra. Intanto l’ad nerazzurro si è espresso in merito:

“Vidal? E’ un giocatore che stiamo cercando, ma la cosa dipende da tanti fattori. La posizione di Valverde può essere un problema, dipende da lui e vediamo cosa può succedere nei prossimi giorni”