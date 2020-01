Mercato Inter: Mustafi il nome nuovo

Mercato Inter: Mustafi può arrivare dall’Arsenal. Shkodran Mustafi, difensore dell’Arsenal, potrebbe presto essere un rinforzo dell’Inter.

Il centrale tedesco è fuori dai piani dei Gunners.

Con l’arrivo di Arteta in panchina, il calciatore sta trovando pochissimo spazio in Premier League e per questa ragione è stato proposto ai nerazzurri.

Come riportato da FcInterNews.it, l’Inter potrebbe rappresentare la soluzione ideale visto che il calciatore conosce bene la Serie A.

Ultime Inter: Godin resta, nessun arrivo in difesa

Al momento, però, il club nerazzurro non ha intenzione di aprire le porte all’ex Samp, in quanto, salvo sorprese, Godin non dovrebbe lasciare Milano e l’Inter come confermato da Conte oggi in conferenza stampa.

“Godin è tranquillo? Il mese di mercato è sempre particolare. Possono esserci tante voci, ma va dato il giusto peso a ognuna di queste. In gennaio sarà difficile gestire alcune situazioni, molte voci non sono vere. Ma il calcio è anche questo, cercheremo di lavorare senza disperdere troppe energie mentali, oltre che fisiche.