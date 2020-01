Mercato Inter, Lazaro può partire: alla finestra c’è il Werder Brema

Mercato Inter: il Werder Brema piomba su Lazaro

Mercato Inter Lazaro | Una stagione fin qui quasi perfetta per l’Inter, che continua a godersi gli innesti estivi. Conte sa su chi affidarsi, e sembra che le gerarchie siano state ormai delineate. Chi sta un po deludendo le aspettative è Lazaro, esterno austriaco che finora non ha mai inciso come ci si sarebbe aspettato. L’ex Herta Berlino non sta trovando la continuità giusta, e i nerazzurri potrebbero addirittura di lasciarlo partire ora a gennaio, magari in prestito secco.

Le pretendenti ci sarebbero, e stando a quanto riportato da Sky Sport, ce n’è una in particolare: il Werder Brema. Il club tedesco lo conosce bene avendolo osservato da vicino in Bundesliga, e pare proprio che abbia chiesto il giocatore in prestito. I nerazzurri riflettono, e valutano soprattutto un possibile introito.

News Inter: Lazaro sul mercato, ma Conte si affida a lui

Il futuro di Lazaro è in dubbio, ma intanto il tecnico Antonio Conte continua ad affidarsi a lui. I nerazzurri dovranno fare a meno di Candreva per infortunio, e nel prossimo match è probabile che sia proprio l’austriaco a dover scendere in campo. Intanto il mercato continuerà, e a breve potrebbero arrivare altre novità.