Mercato Fiorentina, Commisso: “Cutrone pagato tanto, Chiesa può andare”

Mercato Fiorentina Cutrone Chiesa | La Fiorentina si è risvegliata questa mattina all’insegna del sorriso di Patrick Cutrone, immortalato anche in un tweet nel profilo Twitter ufficiale del Club viola. L’attaccante scuola Milan, reduce dall’esperienza al Wolverhampton, si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima di porre la firma sul contratto col club del presidente Commisso che già nelle scorse ore aveva definito l’affare come “un grande investimento per la Viola”.

Calciomercato Fiorentina, le parole del Presidente

Ma Commisso non si è limitato a parlare di Cutrone. In un’intervista a Lady Radio, il presidente della Fiorentina ha parlato a tutto tondo dei suoi primi mesi in Viola. “Noi – ha sottolineato Commisso – vogliamo fare una squadra più forte nei limiti dei nostri ricavi, così accontento anche i tifosi che fino ad adesso non sono stati accontentati. Ora stiamo lavorando su altro, dipenderà dalle occasioni del mercato e dai costi. I risultati non ci sono, dobbiamo rinforzare la squadra e ho detto a Pradè che non voglio giocatori per sei mesi. Chi viene deve stare qui per uno, due, quattro anni”. Rocco Commisso ha poi aperto alla cessione, in estate, di Federico Chiesa, “Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina”. La battuta finale è per lo stadio: “Se era per me si faceva ieri”.