Juventus, Higuain recuperato: titolare con la Roma?

Juventus, infortunio Higuain: il calciatore recupera per la Roma

Ultime notizie Juve – Gonzalo Higuain a rischio per la trasferta di Roma. Questa la notizia di ieri che ha messo in ansia i tifosi della Juve e lo stesso Maurizio Sarri. Affaticamento muscolare per l’attaccante argentino che non si è allenato con il resto del gruppo. Oggi, però, l’ambiente bianconero, può tirare un sospiro di sollievo. Gonzalo Higuain ci sarà quasi sicuramente per il big match con la Roma all’Olimpico di domenica. Il calciatore è tornato in gruppo nella giornata di oggi e sarà sicuramente convocato per il match. Da capire se Sarri vorrà schierarlo dal primo minuto o preservarlo, senza aggiungere ulteriori rischi, magari inserendolo a gara in corso, come capitato a Milano contro l’Inter dove è stato decisivo per chiudere il match.

Juve news – Infortunio Higuain

“Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra”.

Questo il comunicato della Juventus di Ieri attraverso il proprio sito ufficiale. Allarme rientrato però adesso per la Juventus, Gonzalo Higuain è di nuovo disponibile. L’attaccante argentino oggi, invece, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e si candida anche per una maglia da titolare contro la Roma all’Olimpico. Starà a Sarri fare la scelta finale.