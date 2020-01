Genoa, Radu deluso dalla società

Ultime Genoa – Ionut Radu pronto a lasciare il Genoa. Ad annunciarlo era stato qualche giorno fa Oscar Damiani, agente del giovane portiere. Scelta inaspettata quella del club di Preziosi, che ha deciso di rinforzare la porta con l’acquisto e il ritorno di Mattia Perin. Non sembrava affatto la porta il portiere del Genoa, infatti, Radu in questo anno e mezzo si è messo in luce con grandissime prestazioni ed è cresciuto molto, collezionando 51 presenze (17 quest’anno con 35 gol subiti). Deluso il portiere 22enne (di proprietà dell’Inter) che continuava il suo percorso di crescita in attesa della chiamata dal club nerazzurro come erde definitivo di Handanovic.

Radu, l’agente attacca il Genoa

Queste le parole di Crescenzo Cecere a Tuttomercatoweb riguardo il futuro di Radu:

“Siamo rimasti molto delusi dal Genoa che ha fatto i suoi interessi non rispettando il lavoro e del ragazzo che già lo scorso anno ha disputato una grandissima stagione portando punti vitali al Genoa per la salvezza. Anche quest’anno è stato decisivo in molte gare. L’attuale posizione del Genoa non dipende da Radu, le partite si vincono facendo gol. Rispettiamo la scelta del Genoa, ma il modo in cui è stata fatta è una mancanza di rispetto prima di tutto verso il giocatore. Nicola ha deciso che Perin è il titolare del Genoa, quindi il percorso di crescita continuerà da un’altra parte. Già ci hanno contattato diverse società in Serie A, ma anche all’estero. E’ uno dei portieri più forti al momento, ma noi siamo legati all’Iner e la stessa società non ha intenzione di privarsi del calciatore. Non ha alcun senso restare a Genoa, tornare all’Inter la scelta giusta”.