Calciomercato Fiorentina: viola in pole per Bonifazi del Torino

Calcio Mercato Fiorentina Bonifazi | La Fiorentina ha l’obbligo di migliorare la propria attuale classifica di Serie A. I viola devono risalire e provare a raggiungere la zona Europa con il nuovo allenatore Iachini. Commisso vuole rinforzare la rosa e ha dato via libera a Pradé e Barone per portare in squadra il prima possibile qualche nuovo innesto. Uno dei reparti da rinforzare è quello della difesa. Sono diversi i nomi seguiti dalla Fiorentina, su tutti c’è quello di Kevin Bonifazi, difensore del Torino finito nel mirino di tanti club di Serie A. I viola però sembrano in pole, restano dietro le altre, ma ora pare che si sia inserito anche il Parma di D’Aversa.

Ultime Fiorentina – Bonifazi vicino, ci prova anche il Parma

Il giocatore è pronto a cambiare squadra, visto che non sta trovando continuità al Torino. Tanti i club che restano su di lui come la SPAL, altra pretendente per il centrale, che ha già avuto il calciatore. Infatti, il classe ’96, sarebbe felice di ritrovare mister Semplici. Il Parma si è inserito nelle ultime ore, ma la squadra in pole pare resti Fiorentina, che avrebbe messo sul piatto del club di Cairo l’offerta più alta. Resta vivo l’interesse dell’Atalanta, che però ha chiuso già per il ritorno di Caldara dal Milan.