Calciomercato Samp – Tonelli aspetta l’ok del Napoli

Calcio mercato Napoli – Lorenzo Tonelli verso la Sampdoria. Manca ancora un po’ per il ritorno del difensore a Genova (squadra per cui ha vestito la maglia la scorsa stagione). Tonelli è rimasto deluso dalla Samp per non essere stato riscattato l’estate scorsa, ma ora la Sampdoria potrebbe tornare a puntare su di lui per la lotta alla salvezza nel girone di ritorno. Intanto, l’affare non è più ai dettagli. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, trattativa che entra nel vivo tra tra Napoli e Sampdoria, ma ora pare si sia bloccata.

Tonelli vuole la Sampdoria, trattativa bloccata

Tonelli era atteso in città nella giornata di oggi, poi qualcosa è cambiato. Dopo l’incontro saltato con gli agenti di Simon Kjaer (diventato obiettivo del Milan) i blucerchiati hanno virato su Lorenzo Tonelli, per un clamoroso ritorno alla Samp. L’affare sembrava essere in discesa nella giornata di ieri, poi la brusca frenata arrivata oggi, giorno in cui il calciatore era atteso già in città a Genova. Il club di Ferrero attende il via libera degli azzurri. L’obiettivo era quello di averlo a disposizione già per la partita contro il Brescia importante per la lotta alla salvezza (Samp in piena emergenza). Intanto, la trattativa si è bloccata. Manca infatti l’accordo fra Samp e Napoli sull’indennizzo, servirà ancora del tempo per chiudere l’affare.