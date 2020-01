Calciomercato Roma, Ibanez conteso con il Bologna: c’è l’offerta

Calciomercato Roma, piace Ibanez dell’Atalanta: è duello con il Bologna

Calciomercato Roma – Ibanez | Interesse concreto del club giallorosso per Roger Ibanez. Il difensore metà brasiliano e metà uruguaiano, di proprietà dell’Atalanta, piace e non poco alla Roma, che pensa anche al futuro. Si sta dando battaglia con il Bologna il ds Petrachi, perché il felsinei restano in pole sul centrale. Entrambi i club vogliono aggiudicarsi il cartellino del giocatore. Sul piatto, stando a quanto rivela Sky Sport, sarebbero stati messi ben 9 milioni per il classe ’98 ed ex Fluminense. L’agente sarà in Italia entro domenica, per decidere.