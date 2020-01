Calciomercato Roma, è Caputo il vice Dzeko: tutti i dettagli della trattativa

Calciomercato Roma, è Caputo il vice Dzeko

Calciomercato Roma Caputo | La Roma continua a cercare un centravanti da affiancare a Dzeko ed, in caso riesca la cessione, per sostituire Kalinic. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, si sta muovendo su due fronti. Un fronte porta a un nome spesso accostato ai giallorossi nelle ultime settimana: Andrea Petagna. Ma l’operazione è complessa, vuoi per l’onerosità vuoi per l’esigenza della Spal, impegnata nella corsa alla salvezza, di non depauperare il proprio patrimonio. Il secondo fronte si svolge sempre in Emilia Romagna ma sul versante Sassuolo. Vediamo il dettaglio.

Mercato Roma, i dettagli della trattativa

Il fronte con il Sassuolo prevede un doppio colpo, da un lato Scamacca, ex Primavera della stessa Roma passato prima della maggiore età al PSV Eindhoven per poi tornare in Italia nel 2017 proprio grazie al Sassuolo che lo ha mandato prima a Cremona ed ora ad Ascoli per maturare. La strategia sembra sortire gli effetti desiderati tanto che Scamacca è diventato il centravanti dell’Under 21 ed ha visto lievitare il suo valore fino alla doppia cifra. Scamacca sarebbe un affare per giugno mentre per gennaio la Roma ha messo gli occhi su Caputo, che nella squadra di De Zerbi sta disputando un’ottima stagione. Caputo, riporta il Corriere dello Sport, è uno di quei profili di seconda fascia che potrebbero garantire

gol e prestazioni partendo dalla panchina, magari per far rifiatare Dzeko. Costo dell’operazione 5 milioni di euro, ma prima bisogna liberarsi di Kalinic.