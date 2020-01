Calciomercato Parma, arriva Kurtic dalla SPAL (UFFICIALE)

Il Parma fa sul serio. I ducali vogliono l’Europa League, sognare è lecito e con Jasmin Kurtic è più facile: il centrocampista arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla SPAL in questa sessione di calciomercato.

Calcio mercato Parma, ufficiale Kurtic

L’acquisto del centrocampista sloveno è stato annunciato poco fa dai crociati con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Jasmin Kurtić (Crnomelj, Slovenia, 10.01.1989) dalla S.P.A.L.. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023“. Le cifre dell’accordo non sono state comunicato, ma il riscatto del giocatore dovrebbe avvenire per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Contratto quinquennale per lui, con uno stipendio intorno al milione di euro.

Faranno comodo a D’Aversa i suoi inserimenti (che quest’anno lo hanno portato a segnare 2 gol contro Lazio e Napoli), che in questi 2 anni di Serie A hanno aiutato gli spallini a raggiungere la salvezza. Cade quindi la maschera alle ambizioni europee del Parma, in attesa di verificare il futuro di Kulusevski.

Mercato Parma, occhio all’attacco

Visti gli infortuni, ai gialloblu non resta che rinfoltire il settore offensivo. Come riferisce Sky Sport, sono già stati avviati i contatti per Gianluca Caprari della Sampdoria. Chiuso da Gabbiadini e Quagliarella, l’attaccante romano cerca nuove opportunità in Emilia.