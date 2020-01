Calciomercato Napoli: Politano torna nel mirino, sfida al Milan

Calcio mercato Napoli – Politano | Per Matteo Politano si prospetta una grande sfida tra Milan e Napoli. L’attaccante esterno è in uscita dall’Inter, che punta alla cessione a titolo definitivo o con prestito e riscatto già in questa sessione di mercato. Dopo l’interesse della Fiorentina e poi della Roma, il Milan si è fatta sotto in modo convincente. Politano è un calciatore che piace tanto a Maldini che vorrebbe subito portarlo in rossonero. Intanto, ora torna vivo l’interesse anche del Napoli, che ha appena sistemato la questione centrocampo con l’acquisto di due calciatori (Demme e Lobotka). Possibile scambio con Franck Kessie o con Fernando Llorente.

Sfida Napoli e Milan per Politano in uscita dall’Inter

Secondo tuttomercatoweb, il Napoli starebbe pensando di tornare alla carica per il calciatore dell’Inter. La società azzurra vuole sistemare la questione esterni in vista della prossima stagione (Mertens e Callejon in scadenza) e Politano è un profilo che piace da diversi anni. Il club azzurro starebbe facendo tutto il possibile per convincere l’Inter per avere Politano in prestito con diritto di riscatto (possible l’ipotesi di uno scambio con Llorente). Sfida tra il Milan e il Napoli quindi che cercano entrambe di rinforzare la rosa per una corsa all’Europa.