Stanislav Lobotka è un giocatore del Napoli: già fissate le visite mediche per il calciatore slovacco, atteso domani a Castel Volturno. Le ultime ore sono state decisive per il raggiungimento dell’accordo con il Celta Vigo: definita la formula del suo trasferimento.

Calcio mercato Napoli, colpo Lobotka

Dopo un corteggiamento di circa 2 anni (era fra i sostituti possiibli di Jorginho), alla fine il centrocampista slovacco sta finalmente per vestire la maglia azzurra. Si tratta del secondo innesto a centrocampo, dopo l’arrivo di Diego Demme. Come riferisce Sky Sport, accordo trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo al prezzo di 20 milioni più 4 di bonus. Decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per il trasferimento fino a rifiutarsi di scendere in campo con la maglia del Celta nelle ultime gare: a lui andrà un contratto da 4 anni e mezzo con uno stipendio di 1, 8 milioni all’anno. Giuntoli è al lavoro con l’entourage del calciatore, siamo allo scambio di mail: poche ore e arriverà l’annuncio ufficiale.

IN AGGIORNAMENTO