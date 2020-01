Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ha chiesto la cessione: parte a giugno

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ha chiesto la cessione

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz | La sessione invernale del mercato diventa per il Napoli una sorta di correzione rispetto a quello estivo. Quando sono state fatte scelte diverse

che non si sono rivelate efficaci. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. Il vizio di origine sono le scelte non condivise con il tecnico che

voleva un centrocampo di piedi buoni, con giocatori duttili e intercambiabili, senza specializzazioni. Le scelte fatte palesemente non hanno funzionato ed ora sta a Gattuso la grana di risolvere gli equivoci tattici.

Mercato Napoli, la destinazione dello spagnolo

Quello principale riguarda il centrocampo dove con l’arrivo di Demme e Lobotka qualcuno può diventare di troppo. Posto che Allan rimane intoccabile gli esuberi corrispondono al nome di Fabian Ruiz e Zielinski. Lo spagnolo, in particolare, come rivela il quotidiano sportivo di Milano “attraversa un lungo periodo di rendimento negativo, del quale è il primo a dolersi, perché nessuno mette in dubbio la serietà professionale di questo fortissimo centrocampista”. Le voci di mercato si inseguono sul futuro dell’andaluso, voluto fortemente dalle big spagnole, Real Madrid e Barcellona. L’impressione è che se in estate

arriverà un’offerta importante, intorno ai 70 milioni, il Napoli lo cederà. La volontà del calciatore espressa attraverso i procuratori della YOU FIRST SPORTS, l’agenzia che ne cura gli interessi economici e di immagine è chiara. Le strade del Napoli e di Fabian Ruiz si separeranno.