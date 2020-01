Calciomercato Napoli, Callejon resta a gennaio e aspetta il rinnovo

Calciomercato Napoli: niente cessione per Callejon a gennaio

Calcio Mercato Napoli Callejon | Il Napoli continua le trattative di mercato, e nelle ultime ore pare che il club azzurro si stia concentrando parecchio sulla questione delle uscite. Uno dei giocatori più discussi degli ultimi tempi è senza dubbio Callejon, dato per partente a gennaio. L’esterno spagnolo non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza, e pertanto diversi club si sono fatti avanti nella speranza di prelevarlo a costo zero.

Il Napoli chiaramente ha intenzione di puntare ancora su di lui, e stando a quanto riportato da cm.it, sembra che a gennaio abbia bloccato la sua partenza. D’altra parte il giocatore vorrebbe restare a Napoli, ed è intenzionato ad aspettare la fumata bianca per il rinnovo. Una decisione di cuore e di testa, e che per ora blocca ogni concorrente.

Notizie Napoli: Callejon non si muove, sfuma il Milan

Il futuro di Callejon è tuttora incerto, ma date le ultime voci, sembra che lo spagnolo possa restare in maglia azzurra almeno fino a fine stagione. Le pretendenti ci sono, ed alcune anche provenienti dalla Serie A: qualche tempo fa ci ha pensato anche il Milan, che per ora ad oggi resta una pista molto fredda.