Calciomercato Milan: Reina via, al suo posto un portiere straniero

Notizie Milan, via Reina. Il portiere spagnolo corona il suo sogno di tornare in Premier League. L’ex Napoli e Liverpool torna in Inghilterra per giocare da titolare con la maglia dell’Aston Villa. Lo spagnolo andrà via in prestito secco. Al suo posto arriverà un portiere straniero.