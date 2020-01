Calciomercato Milan, Raiola dice no: In salita il rinnovo di Donnarumma

Calciomercato Milan, in salita il rinnovo di Donnarumma

Calciomercato Milan rinnovo Donnarumma | Fumata grigia per il rinnovo del contratto del portierone dei rossoneri Gigio Donnarumma. L’attuale scadenza è fissata al 30

giugno 2021. Così come per quello di Bonaventura che invece andrà all’estinzione il 30 giugno di quest’anno. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Entrambi gli atleti fanno parte della scuderia di Mino Raiola e proprio il procuratore internazionale ha rispedito, stizzito, al mittente entrambe le offerte ricevute del Milan.

Mercato Milan, la distanza tra domanda e offerta

La situazione di Donnarumma, in particolare, va risolta in tempi brevissimi per evitare che il portiere possa svincolarsi fra un anno esatto e pertanto già da questa sessione di mercato può pressare con forza la società per essere ceduto. Va considerato in parallelo che il suo

vice, Pepe Reina, è decisissimo ad abbandonare e il rischia di trovarsi con il solo Plizzari per difendere la porta. Ricordiamo che al momento l’ingaggio netto annuo di Donnarumma è di 6 milioni di euro mentre quello di Bonaventura è di 2 milioni netti. La richiesta di Raiola è per Donnarumma è, quanto meno di confermare la cifra uscente, nel caso di Bonaventura la stessa cifra potrebbe essere spalmata su un biennio. La sostanza è che occorre fare in fretta Real Madrid e Juventus sono alla finestra.