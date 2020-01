Calciomercato Milan, il piano Elliott: Via Piatek, Suso e Calhanoglu

Calciomercato Milan, il piano Elliott per ridurre il debito

Calciomercato Milan Piano Elliott | “Si parte da cessioni, anche dolorose, per arrivare a un traguardo che non può più sfuggire: il compimento della ristrutturazione del Milan e il ritorno in Champions League in due anni, unica via che possa assicurare al club la capacità di camminare economicamente con le sue gambe”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. In questa logica si devono leggere la cessione di Caldara all’Atalanta ma anche la corsa a giovani di gamba e di sicuro avvenire da tenere in rosa come Theo Hernandez, Rafael Leao e, al netto di offerte clamorose dal PSG di Paquetà.

Mercato Milan, via Piatek, Suso e Calhanoglu

L’altro obiettivo è quello di trattenere a Milano Donnarumma. Obiettivo espresso con nettezza dalla Elliott Management Corporation, la società statunitense di gestione degli investimenti fondata da Paul Elliott Singer e, attuale titolare, in attesa si sviluppi concreti, delle azioni rossonere. Per fare tutto questo è assolutamente prioritario fare cassa, come detto anche con cessioni eccellenti. Nel dettaglio. Suso, Piatek, Calhanoglu possono, anzi devono, partire a gennaio. I big della stagione passata, quella con Rino Gattuso in panchina e la qualificazione in Champions fallita per un soffio. Nel Milan del futuro difficilmente ci sarà posto per loro. Altre operazioni di mercato, la risoluzione del contratto di Borini, la possibile partenza di Pepe Reina, che ha un ingaggio di tre milioni, rientrano nell’ottica del risparmio, anche minimo. E poi ovviamente tutto quello che il mercato offre in questa convulsa fase della storia rossonera.