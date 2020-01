Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo: nuovo ingaggio monstre

Calciomercato Milan: si lavora per il rinnovo di Donnarumma, le cifre

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il Milan continua a lavorare sul mercato, e negli ultimi giorni il club rossonero si sta occupando parecchio dei giocatori in rosa, dalle cessioni fino ai rinnovi di contratto. Proprio in merito a questo sembra che sia diventata una priorità sempre più importante il rinnovo di Donnarumma.

Il portiere rossonero è stimato da tantissimi club, e pertanto si dovrà correre parecchio per arrivare ad un accordo di rinnovo. Stando a quanto riportato da Sportitalia Mercato, sembra che il Diavolo sia disposto a mettere sul piatto la bellezza di 8 milioni di euro annuali per il classe 99′. Una cifra spaventosa, e su cui al momento si sta lavorando in ottica futura. Questo soprattutto per cercare di anticipare le mosse delle pretendenti, tra cui la Juventus.