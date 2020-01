Calciomercato Milan, Allegri alla Ferguson per la rinascita: i dettagli

Calciomercato Milan, Allegri alla Ferguson per la rinascita

Calciomercato Milan Allegri | Il nome di Massimiliano Allegri torna ad essere prepotentemente accostato ai principali club d’Europa, in particolare alla Premier League. E’ popolare tabloid Daily Mail ad evidenziare la possibilità che l’ex allenatore della Juventus possa prendere le redini del Manchester United, sostituendo Ole Gunnar Solskjaer, in discussione dopo le sole due vittorie ottenute nelle ultime sei gare. Nei mesi scorsi, con l’obiettivo di trovare il sostituto di Unai Emery, fu l’Arsenal a farsi avanti tra i club inglesi ma, come detto, tra i pretendenti di Allegri ci sono club di tutta Europa. Dall’Inghilterra rimbalzano con insistenza voci per cui la dirigenza dei Red Devils ha già contattato informalmente l’allenatore italiano e che il tecnico abbia risposto allo stesso modo con cui rispose agli altri club in passato manifestando la propria volontà a non subentrare in corsa bensì di preferire un incarico ad inizio della prossima stagione.

Mercato Milan, il tecnico per il rilancio

Il vero obiettivo di Massimiliano Allegri, in realtà, è quello di tornare in Serie A ai massimi livelli. Il piano, secondo quanto riporta l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, è quello di seguire con attenzione gli sviluppi di Casa Milan. Se è vera la forte volontà del re dei marchi della moda Arnault di prendere il club, il Milan sarebbe l’approdo desiderato. Un altro tassello del ragionamento si sposa con la strategia attuale di mercato dei rossoneri che sta puntando su giovani di qualità e di gamba da prendere a titolo definitivo e non in prestito, vedi Theo Hernandez, Rafael Leao e Todibo. Questi giovani sarebbero la base della rosa per convincere Allegri a vestire di nuovo il rossonero. “Allegri è un maestro

di trasformismo tattico ed è stato bravo in passato a valorizzare molti giovani. Un ruolo alla Ferguson forse potrebbe convincerlo al ritorno alla base, cioè al club che lo ha lanciato ad alti livelli”.