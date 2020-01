Calciomercato Juventus, Dybala va blindato: pronto il rinnovo, le cifre

Calciomercato Juventus: si lavora per il rinnovo di Dybala

Calcio Mercato Juventus Dybala | La Juventus pensa al mercato, ed oltre ai colpi in entrata, si lavora soprattutto sulle questioni interne, ovvero rinnovi e partenze. I bianconeri stanno piano piano definendo le proprie gerarchie, e in questa prima parte di stagione è stata confermata, ancora una volta, l’importanza di Dybala.

L’attaccante argentino ha fin qui disputato un’ottima stagione, e adesso dalle parti di Torino si comincia a pensare seriamente ad un rinnovo di contratto. La Juventus vuole blindare il suo gioiello, e stando a quanto riportato da cm.com, pare sia pronta a mettere sul piatto almeno 8 milioni di euro annuali per la Joya. Il tutto annesso ad un prolungamento di contratto fino al 2022.

Rinnovo Dybala: ecco l’ostacolo

Il rinnovo di Dybala è sicuramente una priorità per la Juventus, la quale però conosce bene le difficoltà della trattativa. Le cifre non sono un problema, ma la questione dei diritti d’immagine potrebbe esserlo. L’argentino è infatti seguito da una società, la quale ha delle pretese che il club bianconero deve rispettare, o almeno tenere in considerazione. Si dovrà infatti tener conto dei contratti commerciali che il giocatore ha firmato negli ultimi tempi. I bianconeri continueranno a lavorare. Da poco intanto è arrivato il rinnovo per un pezzo grosso bianconero, i dettagli.