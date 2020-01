Calciomercato Juventus, il Leicester insiste per Demiral: i dettagli

Calciomercato Juventus, il Leicester insiste per Demiral

Calciomercato Juventus Demiral | Il roccioso centrale turco, classe 1998, rappresenta il più fulgido esempio della programmazione della Vecchia Signora in sede di mercato. La Juventus lo ha prelevato la scorsa estate, dopo solo sei mesi in Italia, dal Sassuolo per 18 milioni di euro e nelle ultime settimane ha rispedito al mittente diverse offerte per oltre il doppio della cifra. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri l’ha messo in campo e, da cinque partite a questa parte, non ne fa più a meno. Ad oggi Demiral è di fatto un titolare inamovibile della difesa della Juventus. Questo fattore, ovviamente, oltre a farne lievitare il valore ha messo in allerta i principali operatori del mercato europeo, in particolari di campionati più ricchi della nostra Serie A come la Premier League e la Liga spagnola.

Mercato Juventus, le offerte dalla Premier League

E proprio dalla sponda inglese arrivano in mattinata notizie interessanti. Il Leicester infatti non vuole mollare la presa su Merih Demiral. Come riporta l’edizione online del ‘Mirror’ il club inglese, è intenzionato a formare una coppia di difesa tutta turca con il connazionale Caglar Soyuncu. Le Foxes hanno già presentato una offerta di 24,5 milioni di sterline e una di 34 milioni di sterline per il difensore. Entrambe le proposte sono state respinte dalla Juventus, ma il Leicester sta studiando una nuova proposta per l’ex giocatore del Sassuolo, seguito anche da altri due club della Premier League: l’Everton e il Manchester City. Si parla di un’all-in da 50 milioni di euro, prendere o lasciare. Davanti ad una cifra del genere, per un difensore e nonostante la Juventus non abbia necessità di fare cassa, è difficile chiudersi a riccio e non aprire la trattativa.