Calciomercato Juventus: De Ligt ancora nel mirino del Barcellona

Calciomercato Juventus: De Ligt piace ancora

Calciomercato Juventus: De Ligt è ancora un obiettivo. Non è bastata agli spagnoli la decisione arrivata in estate del centrale ex Ajax di vestire la maglia della Juventus.

Dopo aver preso De Jong, il club catalano punta ancora a ricostituire il duo che ha portato i Lancieri ad un passo dalla finale di Champions League. In casa Barcellona ci si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Supercoppa spagnola ad opera dell’Atletico Madrid. L’obiettivo, come sempre, è vincere tutto e per farlo gli spagnoli sanno che dovranno rinforzare la rosa.

Come riportato da Fichajes.net sarebbe stata già stilata una lista di cinque possibili acquisti in grado di ridare smalto al club blaugrana.

Su tutti spiccano due nomi ad oggi provenienti dal campionato italiano. Il primo è quello di Matthijs de Ligt: l’olandese non sta vivendo un buon momento alla Juve e per questo può essere acquistato in estate. E’ l’erede perfetto di Piqué. Serve, però, una super offerta considerato come la Juve l’ha pagato 85 milioni la scorsa estate. Il calciatore in Italia non si è ambientato benissimo ma il suo valore, a 19 anni, è fuori discussione.

Il secondo colpo potrebbe essere Lautaro Martínez: l’argentino si sta imponendo all’Inter ed il ricambio ideale per Suarez dal punto di vista generazionale.

Ultime Barcellona: altri tre nomi

Ai catalani, tuttavia, piacciono anche altri calciatori importanti come l’inglese Jadon Sancho: è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Ha qualità e fantasia.

In Germania la dirigenza segue anhce Kai Havertz: il tedesco ha solo 20 anni ed è uno dei grandi talenti della Bundesliga. E’ un centrocampista con qualità così come Houssem Aouar: il francese è finito sul taccuino di Abidal per il suo talento.