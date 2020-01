Calciomercato Juventus, Chong colpo alla Pogba: la trattativa

Calciomercato Juventus, Chong colpo alla Pogba

Calciomercato Juventus Chong | Tahith Chong, ala destra olandese classe 1999, valore nominale di mercato 7 milioni di euro contratto che lo lega al Manchester United in scadenza al 30 giugno potrebbe arrivare presto, molto presto, a Torino, sponda Juventus, con un’operazione in stile Pogba. Il talento, cresciuto nel Feyenoord e passato al

Manchester nel luglio 2018, come detto ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e la Juventus sarebbe molto vicina a fargli firmare un accordo per ingaggiarlo a parametro zero. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport.



Mercato Juventus, la trattativa

Si tratterebbe di un colpaccio e non solo per la gratuità dell’operazione, quanto per

il talento di Chong che viene unanimemente considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. I tifosi dei Red Devils sono inferociti all’idea di assistere a un Pogba bis e i dirigenti del club di Premier League stanno mettendo in atto ogni tentativo possibile per rinnovare il contratto al giocatore. A questo punto dipende tutto dalla volontà del calciatore, in verità scarsamente utilizzato in questo biennio, solo 4 presenze in assoluto in Premier, e dal suo agente Erkan Alkan che, nel mese di novembre, aveva lanciato i primi segnali attraverso i media olandesi, punzecchiando il Manchester che non si era ancora fatto vivo per il rinnovo. La strategia di Fabio Paratici è definita. Dragare il mercato dei giovani di talento, metterli sotto contratto con un duplice obiettivo. Scovare il nuovo CR7 senza pagarlo 100 milioni e in alternativa mettere in casa una eventuale pedina di scambio di alto livello.