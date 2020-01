Calciomercato Inter, Young nel mirino: nuovi contatti con lo United, si insiste

Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono subito Young, muro United

Calcio Mercato Inter Young | Un mercato di gennaio davvero molto intenso per l’Inter, il quale vorrebbe però portare a termine altri colpi importanti e magari a prezzo basso. Uno dei giocatori maggiormente accostati alla squadra di Conte nelle ultime ore, è sicuramente Young, terzino e capitano del Manchester United. Il 34enne inglese sarebbe un colpo low cost importante, soprattutto data esperienza e qualità in campo internazionale. La trattativa però non è affatto semplice anche perchè i Red Devils sembrerebbero non intenzionati a lasciar partire il giocatore in questa sessione invernale.

I nerazzurri però stanno insistendo parecchio, e stando a quanto riportato da cm.com, pare che nelle ultime ore ci siano stati nuovi contatti con gli inglesi. L’opera di convincimento è iniziata, e non si fermerà alle sole richieste: l’Inter è infatti pronta a pagare anche un indennizzo se sarà necessario.

Inter-Young: pista calda, ma le cose si complicano

Young è un obiettivo più che concreto per l’Inter, il quale spera di poterlo avere già per questa seconda parte di stagione. Lo United non è convinto della cessione, e con lui il tecnico Solskjaer. Il norvegese riconosce l’importanza del giocatore inglese, e per ora ha bloccato tutto. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione.