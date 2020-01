Calciomercato Inter, Young si allontana. Solskjaer: “E’ il nostro capitano”

Mercato Inter – Pressing per Young

Calcio mercato Inter – Ashley Young | Il club di Suning punta rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Giuseppe Marotta è impegnato in questi giorni alla ricerca di un centrocampista nell’immediato, ma anche di un eterno mancino viste le condizioni di Asamoah. Antonio Conte vuole una rosa più ampia per la lotta allo scudetto con Juventus e Lazio, in attesa del cammino di Europa League che partirà dai sedicesimi di finale nel mese di febbraio. I nerazzurri starebbero accelerando sul mercato per chiudere i colpi il prima possibile, anche se lo stesso Marotta ha annunciato che gli affari a gennaio si concludono a fine mese. L’affare in dirittura d’arrivo in casa nerazzurro sarebbe quello legato ad Ashley Young, capitano del Manchester United, ma l’allenatore Solskjaer non apre alla cessione.

Ultime Inter, Ashley Young verso la cessione?

Il Manchester United comincia a cautelarsi, non a caso dal Tranmere Roverse sarebbe stato richiamato in squadra l’esterno Cameron Borthwick-Jackson. Intanto, pare che Young abbia rifiutato il rinnovo con il Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Man Utd, ha risposto così sul futuro del calciatore: “E’ il nostro capitano. Ci sono troppe speculazioni a cui siamo abituati che dobbiamo gestire. Ashley è sempre stato professionale, non penso che cambierà qualcosa. Parleremo io e lui se qualcosa dovesse cambiare, non abbiamo troppi giocatori in forma per cui abbiamo bisogno di quelli che abbiamo. Vedremo dove saremo a giugno e vedremo anche dove saremo a febbraio”.